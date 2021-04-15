【米中ウオッチ】ユニクロと無印良品、ＴＳＭＣ好調、テンセント起債

【米中ウオッチ】ユニクロと無印良品、ＴＳＭＣ好調、テンセント起債Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- ユニクロと無印良品、新疆綿で板挟み状態に－中国市場の存在大きく
- 小泉環境相、中国に排ガス対策の強化求める－気候変動サミット控え
- 香港の学校で「国家安全教育」－中国の国旗掲揚や国歌斉唱
- 香港、30歳未満へのコロナワクチン接種を認める－ＳＣＭＰなど
- 中国と韓国、共同行動の方針示す－福島第１原発処理水の海洋放出巡り
- ＴＳＭＣ、売上高目標引き上げ－半導体不足は来年も続く可能性
- 中国テンセント、４本立てドル建て債のマーケティング開始
- 中国人民銀、ＭＬＦで1500億元供給－４カ月連続で流動性拡大控える
- 中国、「簡潔で安全な」冬季五輪の開催に自信－習主席
- 中国の地方融資平台、債務返済できなければ「清算」も－国務院
- 中国人民銀、決済事業巡る独占禁止の取り組み強化へ
- ブリッジウォーターは中国で通用せず、リターン258％のヘッジファンド
- 38歳のＴｉｋＴｏｋ創業者、世界的富豪の仲間入りか－難局乗り越えて
- ウォール街で就職目指す中国の学生、エージェントに130万円支払い
- ＪＤやバイトダンスなど12社、独禁法順守誓う－中国当局の指導後