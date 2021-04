クラリダＦＲＢ副議長、今年の米経済極めて堅調に－35年ぶり高成長も

米連邦準備制度理事会(FRB)のクラリダ副議長は、今年の米経済成長について基本的に極めて堅調な見通しを抱いていると述べるとともに、当局が利上げ前に資産購入を縮小し始める方針をあらためて示した。

クラリダ副議長は14日、エコノミストで構成する「影の公開市場委員会(SOMC)」が主催したバーチャルイベントの質疑応答で、「購入ペースをある時点で落とすつもりであり、利上げ決定の前にそうするだろう」と話した。

副議長はまた、当局の2つの目標に向け「さらなる顕著な進展」を見たい考えも示し、「結果に基づくことになる。今後の労働市場の指標とインフレ・データに注目していく」と語った。

さらに、「私を含め多くの当局者の今年の見通しは基本的に非常に堅調であり、35年ぶりの高経済成長や失業率の大幅低下の可能性もある。だが、それは基本線であって、当局の新しい枠組みの下、実際の進展状況を確認したい」と述べた。

クラリダ氏は、実際に目にした進展がこの尺度に合致するかどうか連邦公開市場委員会(FOMC)の考えを伝える上で、FOMCの四半期経済予測(SEP)とFRB議長の記者会見が極めて貴重で有益な情報を提供することになると説明。「当局は意思伝達の改善方法を常に模索しているが、現時点で債券購入に関する政策の意思伝達方法には満足している」と付け加えた。

原題:

Fed’s Clarida Says ‘Happy’ With Fed Communication on Bond Buying(抜粋)