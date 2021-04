日銀点検後でも政策余地あり、長期金利目標短期化が選択肢に－ＩＭＦ

国際通貨基金(IMF)の対日審査責任者を務めるラニル・サルガド氏は、日本銀行は金融政策の点検結果を3月に公表したばかりだが、金融システムへの副作用軽減に向けて長期金利操作の対象年限を短期化するという政策余地がまだ残っているとの見解を示した。

サルガド氏はブルームバーグとのインタビューで、「日銀による新たな調整は、金融政策の枠組みをより持続可能で柔軟にし得る優れたイノベーションだ」と評価。「さらなる調整が今後必要となった場合、われわれが昨年提言した目標年限の5年への変更が1つの選択肢になり得るだろう」と語った。

黒田日銀総裁、長期金利変動幅「拡大する考えは今持っていない」

日銀は先月、2016年の「総括的検証」以降で最大規模の政策の点検を実施し、修正を行ったものの、IMFの見方は今後も金融緩和の長期化が予想される中で持続性を高めるための政策余地はまだあることを示唆している。

IMFはここ数年にわたり長期金利目標の年限短期化を提言してきた。一方、黒田東彦日銀総裁は政策点検を実施すると発表した昨年12月、政策の枠組み全体を変える必要性は乏しいとしてこの選択肢を政策点検の対象から外した。

長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)が導入された16年9月以降、日銀は景気の下支えにイールドカーブ全体の低位安定に努める中、10年物国債金利の目標をゼロ%程度に維持している。IMFは、長期金利目標の年限短期化と長期国債の買い入れ縮小がイールドカーブをスティープ(傾斜)化させ、金融機関の収益性改善に貢献すると説明してきた。

日本と豪州金融当局への市場圧力増す-YCCの先駆者

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は昨年、日銀の経験を踏まえてYCCを導入。3年物国債金利を目標に設定しているが、YCCの目標としてどの年限が最適かについては世界の中銀やエコノミストの間で引き続き議論されている。

サルガド氏はブルームバーグ・テレビジョンとの別のインタビューで、日銀のYCCは政府の借り入れコストを低く抑えるためのものかとの質問に対し、物価の押し上げが主要な目的だと語った。

原題:IMF Still Sees Scope for BOJ to Shorten Yield Target Maturity(抜粋)