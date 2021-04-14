【米中ウオッチ】時代が変化、米高官訪中へ、コロナ巡り応酬

【米中ウオッチ】時代が変化、米高官訪中へ、コロナ巡り応酬Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- 中国テクノロジー大手の「黄金時代は終焉」－起業家に究極の悪夢か
- 中国が国内ネット関連企業34社呼び出し－反競争的な慣行の是正命じる
- 中国社債市場に新たな時代、華融資産巡る「暗黙の保証」どうなるのか
- ケリー米気候変動担当特使が今週訪中－バイデン政権高官で初めて
- 台湾の蔡英文総統、アーミテージ元米国務副長官らと15日に面会
- 地政学的リスクに警鐘、新興国通貨の売りを推奨－ＪＰモルガン
- 米国、タイと台湾を為替操作国・地域に認定も－ＴＤセキュリティーズ
- 台湾ペガトロンが米テキサス州に工場設置へ、テスラ向け－工商時報
- 香港、立法会選挙を12月19日に実施へ－中国が定める新制度を推進へ
- 中国テンセント、14日予定のドル建て債条件提示を延期－関係者
- 中国、米国のコロナ対応を「完全な失敗」と批判－非難合戦が激化
- 中国人民元、軟調局面脱する可能性低い－米の為替操作国認定免れても
- 中国の食肉輸入、３月に月間記録更新－アフリカ豚熱で国内供給懸念