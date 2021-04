ＮＺ中銀、必要なら利下げの用意－政策金利と資産購入規模を維持

ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は14日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を過去最低の0.25%に据え置くことを決定した。「大規模資産購入プログラム(LSAP)」の規模も1000億NZドル(約7兆7000億円)のまま維持した。

ブルームバーグが調査したエコノミスト21人全員が、政策金利の据え置きを予想していた。

NZ中銀は金融政策決定後に発表した声明で、「金融政策委員会(MPC)は消費者物価上昇率が年率2%の目標中間点で持続的に推移し、雇用が持続可能な最大レベルに達するかそれを上回ると確信が持てるまで、現行の景気刺激的な金融政策設定を維持することで一致した」と説明した。

中銀はその上で、「これらの要件を満たすにはかなりの時間と忍耐が必要」との認識を示し、「必要ならOCRを引き下げる用意がある」と表明した。

原題:New Zealand Maintains Benchmark Interest Rate at 0.25%、New Zealand Maintains Key Rate at 0.25%: Statement Text、New Zealand Keeps Rate Unchanged at 0.25%; Decision History、RBNZ BOND PURCHASE PROGRAM NZ$100B(抜粋)