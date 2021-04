米ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)は、同社医薬品部門ヤンセンの全ての新型コロナウイルスワクチン臨床試験で接種を中断すると発表した。この間に治験責任医師や参加者向けガイダンスを更新すると説明した。

J&J製ワクチン、米保健当局が接種中断を勧告-血栓の報告で (2)

J&J to Pause Vaccinations in All Covid Vaccine Clinical Trials(抜粋)