フィラデルフィア連銀総裁、支援策引き揚げる理由「見当たらない」

米フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は、「米経済の状況は改善しつつあるものの、回復はまだ初期段階にある。よって支援策を引き揚げる理由は現在のところ見当たらない」と語った。

ハーカー総裁は13日、バーチャル形式でのイベントに出席。事前に準備された原稿によれば、「雇用や製造業などの経済データはここ数カ月、多くの予想より力強い内容だった」と指摘。「新型コロナウイルスの変異株とミシガンなど複数州での憂慮すべき感染急増に伴う下方リスクは懸念されるが、ワクチン接種の拡大と感染率低下、巨額の経済対策が米経済を押し上げるはずだ」と語った。

また、「現時点では、2021年の国内総生産(GDP)成長率は約5ー6%になると私は予想している。労働市場もGDPの成長に沿った動きとなり、失業率は年を通じて低下していくとみている」と述べた。

その上で、「現在のところ、金融政策は現状で据え置かれるだろう。フェデラルファンド(FF)金利は極めて低い水準で維持され、米国債と住宅ローン担保証券(MBS)合わせて月額1000億ドル余りの購入が継続される」と説明した。

ハーカー総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で議決権を持たない。

原題:Fed’s Harker Says There’s No Reason to Withdraw Support Yet(抜粋)