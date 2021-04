ケリー米大統領特使(気候変動問題担当)は二酸化炭素(CO2)排出量削減の取り組みを協議するため、中国と韓国を今週歴訪する。バイデン政権高官による初の訪中となる。

米国務省は 声明で、22、23両日にバイデン大統領が主催する 気候変動サミットに先立ち、ケリー特使が14-17日に上海とソウルを訪問し、世界規模で気候変動対策への熱意を高めるための協議を行うと説明した。

非公開のやり取りであることを理由に、匿名を条件に話した計画に詳しい関係者2人によれば、ケリー特使は中国の気候変動問題担当特使である解振華氏と会談する見通し。

貿易や外交政策などを巡り激しく対立する米中だが、気候変動対策では共通の立場を見いだすことができる可能性を示唆するものと言えそうだ。

Kerry Visit to China on Climate Will Be First by Biden Team (1)(抜粋)