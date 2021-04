中国が国内ネット関連企業34社呼び出し－反競争的な慣行の是正命じる

中国当局は13日、国内インターネット関連企業34社を呼び出し、反競争的な慣行を1カ月以内に是正するよう命じた。ネット大手に対する厳しい調査がアリババグループへの巨額罰金措置で終わらない状況を示唆している。

独占禁止法を管轄する国家市場監督管理総局(SAMR)が情報乱用や市場独占など違法行為の取り締まり継続を強調する厳しい声明を発表すると、同日の株式市場ではテンセント・ホールディングス( 騰訊)や美団の株価が下げ幅を拡大した。

中国サイバースペース管理局(CAC)と 国家税務総局の担当者も出席したこの日の臨時会合には、アリババやテンセント、美団のほか、動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の北京字節跳動科技(バイトダンス)やネット検索大手の百度( バイドゥ)、JDドットコム(京東)、ビリビリ(嗶哩嗶哩)も参加した。

中国当局は4カ月にわたるアリババへの調査を経て、 独禁法に違反したとして同社に28億ドル(約3060億円)の罰金を科したが、この日の会合ではネット各社に「アリババの例に留意する」よう警告、独占的慣行などを排除する方針をあらためて示した。

SAMRは声明で、「政策の基本ラインを越えてはならない。法律のレッドラインに触れてはならない」と強調した。

SAMRによれば、34社は向こう1カ月で内部検証と調査を済ませた後、完全な是正策を実施し、法にのっとって事業運営する規則に従うと社会に対して誓う必要がある。この日の会合には、愛奇芸(iQiyi)や滴滴出行、 快手科技、新浪微博、拼多多(ピンドゥオドゥオ)なども加わった。

原題: China Warns 34 Tech Firms to Curb Excess in Antitrust Review (1)、Tencent, JD, Meituan Called Into Meeting With China Regulators(抜粋)