米国務省のプライス報道官は12日、日本政府が福島第1原発から出る処理水の海洋放出を正式決定したことについて、日本は「世界的に認められた原子力安全基準に合致したアプローチを採用したようだ」との声明を発表した。

声明は、日本が処理水の管理について幾つかの選択肢を検討したことを米国は承知しているとした上で、日本政府は決定を巡り透明性を保ったとの認識を示した。

原題:

U.S. Says Japan Move on Fukushima in Line With Global Standards(抜粋)