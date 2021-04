【欧州市況】株は週間ベースで１年５カ月ぶりの最長連騰、債券下落

9日の欧州株は小幅高。ストックス欧州600指数は前日に続き最高値を更新した。投資家は景気回復見通しを手掛かりにしつつ、決算発表シーズンに備えている。

ストックス600は0.1%高。週間ベースでは2019年11月以来で最長となる6週連続上昇となった。この日はヘルスケア、建設株が上げをけん引した。エネルギー株は下落した。業種別のテクノロジー株指数は0.3%高、2001年のドットコム・バブル以来となる700に迫った。

今年の欧州株は堅調に推移しており、パフォーマンスは珍しく米国株を上回っている。欧州株式市場で中心的な割安株やシクリカル銘柄に対する買いが相場上昇に寄与している。背景にあるのは新型コロナウイルスワクチンが後押しする回復見通しだ。

欧州債市場では、イタリア債を中心にユーロ圏国債が下落。同国の追加借り入れ 計画が嫌気された。イタリアとドイツの10年債利回りは週間ベースで2月以来の大幅な上昇となった。

英国債も下落。取引終了にかけては下げ幅を縮小した。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは3bp上昇してマイナス0.30% イタリア10年債利回りは7bp上昇して0.73% フランス10年債利回りは4bp上昇してマイナス0.045% 英10年債利回りは2bp上昇して0.77%

ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)

原題:European Stocks Post Longest Weekly Winning Streak in 17 Months(抜粋)、BTPs, Bunds Fall by Most Since Feb. This Week; End-of-Day Curve(抜粋)