米ダラス連銀のカプラン総裁は、市場で過剰なリスクテークが積み上がる可能性を懸念していると述べた。

カプラン氏は9日、ブルームバーグ・ニュースとのバーチャル会合で「新型コロナウイルスを乗り越えたことが明らかになれば、異例の措置の一部について、遅くなるよりは早期に解除し始める立場に個人的には付きたい。そうした措置が行き過ぎや不均衡を生んでいることを懸念しているからだ」と語った。

さらに、「異例の措置の一部解除を開始する機会がいつ訪れるかについて私は前のめりだが、コロナの変異株が懸念されるため『今ではない』と考えている」と続けた。

カプラン氏は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持たない。

原題:

Fed’s Kaplan Says Worried About Build Up of Excess Risk Taking(抜粋)