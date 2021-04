物価上昇も「Ｋ字型」、低所得層に最も打撃－富裕層は影響わずか

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)が始まった時、このあおりで米国で職を失った多くは低所得層だった。景気回復に伴う現在の物価上昇に最も苦しんでいるのもこの層だ。

米国の総合インフレ率は直近で1.7%と、引き続き抑制されている。だが、この数字は実際に購入される品目の大きな相違を覆い隠している。

例えば、ここ数カ月で最も大きく値上がりした品目の一つはガソリンだ。レギュラーガソリンは昨年末以降、ガロン(約3.79リットル)当たり75セント上昇し、ガソリンを週20ガロン入れる場合には月60ドル以上出費が増えた計算になる。

食品価格の上昇率も、総合インフレ率の2倍余りに上る。家庭用洗剤などの生活必需品も値上がりした。

Americans with the highest incomes see least amount of inflation

このような価格上昇は 世界各地で見られ、低所得層が最も打撃を受ける傾向がある。比較的裕福な層に比べ、家計に占める食料品やガソリンの比率が高いためだ。しかも、こうした品目は容易に替えが利かず、購入を先送りするのも難しい。

所得層別の消費性向に基づき消費者物価指数(CPI)の構成品目を再加重してブルームバーグ・エコノミクスが分析したところ、米国では最も富裕な層にとって体感のインフレ率が最も低いことが明らかになった。

この層は「K字型」と呼ばれるパンデミックからの回復で大きく潤った。株価と不動産価格の急騰で純資産が膨らみ、在宅勤務が可能で雇用もほぼ守られた。

What Bloomberg Economics Says...

“On average, higher-income households spend a smaller fraction of their budgets on food, medical care, and rent, all categories that have seen faster inflation than the headline in recent years, and 2020 in particular.”

-- Andrew Husby, economist