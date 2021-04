香港で新型コロナウイルスの新規感染が減ったことを受け、英銀 HSBCホールディングスは12日から香港従業員の半数まで出勤を認める。

HSBCは行内文書で、香港のコロナを巡る状況が悪化しなければ「12日から各チームの50%までオフィス勤務が可能になる」と説明した。

これまでは極めて重要な職務に関わる行員のみが出勤できるとしていた。同行の広報担当者は文書の内容を確認した。

HSBC本店ビル、新型コロナのため一時的に閉鎖(香港、3月17日)

原題:HSBC to Allow Up to 50% Occupancy in H.K. Offices From April 12(抜粋)