ブレイナードＦＲＢ理事、ガイダンスの基本は「見通しではなく成果」

米連邦準備制度理事会(FRB)のブレイナード理事は7日、「金融政策のフォワードガイダンスは見通しではなく、成果が基本になる」とした上で、「このため雇用とインフレの両方がフォワードガイダンスに盛り込まれたある種の成果を達成するまでに、ある程度時間がかかるだろう」と述べた。

ブレイナード理事はCNBCとのインタビューで、「それをデータで実際に確認する必要がある」と話した。また「最大限の雇用の目標にはなお程遠い」とも語った。

ブレイナードFRB理事 Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

さらに「今年は、インフレ率が2%を超えると考えられそうな特有の要因が幾つかある」とコメント。ただ経済活動の「再開に伴う一時的な物価上昇圧力が生じた後は、この10年余りに定着したインフレの力学が、長期にわたる持続的な物価急上昇よりも優位になる可能性が高い」と指摘した。

米国債利回りについては、動向を注視していると述べるとともに、「無秩序な状況となれば懸念するだろう」との認識をあらためて示した。

原題:

Fed’s Brainard Says Policy Based on ‘Outcomes, Not the Outlook’(抜粋)