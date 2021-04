7日の米株式市場で、クルーズ船運航会社のカーニバルとロイヤル・カリビアン・クルーズ、ノルウェージャンクルーズライン・ホールディングスが軒並み上昇。米疾病対策センター(CDC)が前日、クルーズ船の運航が今夏の半ばまでに制限付きで 再開される可能性を示唆した。

これに先立ち、業界最大手のカーニバルは政府が新型コロナウイルス流行を理由に運航制限を続ける中、同社の一部事業を米国の港から移転すると警告していた。

業界3位のノルウェージャンクルーズラインは5日、ワクチン接種を完全に終えた乗客と乗員で7月4日に米国の港からのクルーズ再開を計画していると明らかにしていた。

原題:

Cruise Stocks Rise as CDC Says Trips Could Resume By Mid-Summer(抜粋)