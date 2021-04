中国の外貨準備高、３月末は３兆1700億ドル－３カ月連続で減少

中国の外貨準備高は3月末時点で3兆1700億ドル(約348兆2200億円)と、3カ月連続で減少した。3月はドル高が進み、世界的に債券利回りが上昇した。

中国人民銀行(中央銀行)が7日発表した 資料によれば、外貨準備高は2月末の3兆2050億ドルから減った。ブルームバーグが実施したエコノミスト調査の中央値では、3月末は3兆1780億ドルと見込まれていた。

国家外為管理局(SAFE)の王春英報道官は 声明で、外貨準備高の減少はドル指数上昇や主要債券市場での相場下落、世界的な株高といった要因の組み合わせによるものだと説明。国外の新型コロナウイルス感染拡大は引き続き厳しいが、中国では経済成長の勢いが強まっており、これが外貨準備高の安定維持に寄与するとコメントした。

原題:China’s Forex Reserves Drop For Third Month As Dollar Rises(抜粋)