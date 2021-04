欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、クノット・オランダ中銀総裁はロイター通信とのインタビューで、ユーロ圏経済が予想通りに展開すれば、ECBはパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)を7-9月(第3四半期)から段階的に縮小することができるだろうと述べた。

主な発言は以下の通り。

経済がECBの基本予想に沿って展開すれば、7-12月(下期)以降はインフレと成長が改善するだろう その場合、7-9月からPEPPを段階的に縮小し、予定通りに2022年3月に終了することが可能だ

今年7-12月に堅調な回復を予想する十分な理由がある

インフレ見通しに基づけば、フォワードガイダンスや政策金利、資産購入プログラム(APP)など常設ツールを引き締める根拠はない 緊急対応措置の解除は、緩和的金融政策スタンスの解除と同じではない



原題:ECB’s Knot Tells Reuters Economy Could Allow PEPP Exit in 3Q(抜粋)