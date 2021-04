テスラ、車載カメラは北米外で作動しない－中国で情報収集活動を否定

米 テスラの電気自動車(EV)に搭載されているカメラは北米以外では作動しない。同社の中国部門がソーシャルメディア「微博(ウェイボ)」で明らかにした。

同社が7日発表した声明によれば、米国でもカメラ機能を作動させるかどうかはテスラ車のオーナーが自由に選ぶことができる。利用者のプライバシーを保護するため同社は世界有数のネットワーク・セキュリティー・システムを導入しているという。

ブルームバーグは先月、テスラ車の車載カメラによって機密情報が収集されているとの懸念を理由に、同社製の自動車は中国軍の施設や軍関係者が暮らす住宅地への乗り入れが禁止されたと 報じた。テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)はその後、車載カメラに関する同社の立場について弁明を強いられた。

マスク氏はバーチャル形式で出席した会議で、テスラがもし自社のEVを使って中国や他の場所でスパイ活動をしていたならば、同社は「どこでも締め出されている」だろうと述べた。

