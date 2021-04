バイデン米大統領は6日、米国の18歳以上の全成人が4月19日までに新型コロナウイルスワクチンの接種対象になると正式に発表した。

同大統領はホワイトハウスでワクチン接種の現状を説明した。

原題:

Biden Says All Adults Will Be Eligible for Vaccines by April 19(抜粋)