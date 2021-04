米国は2022年に開催される北京冬季五輪を共同でボイコットするかどうかについて同盟国と協議する。米国務省のプライス報道官が6日の定例会見で明らかにした。

プライス報道官は「それは確かにわれわれが話し合いたいことだ」と発言。「協調したアプローチはわれわれの利益だけではなく、われわれの同盟国やパートナーの利益にもかなう」と語った。

原題:

U.S. Is Weighing Joint Boycott of Beijing Olympics in 2022(抜粋)