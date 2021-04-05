ＮＹ原油先物、61ドル台で軟調－サウジがアジア向け販売価格引き上げ

ニューヨーク原油先物相場は、アジア時間５日早朝の時間外取引で、１バレル＝61ドル台で軟調に推移している。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が今年５月から７月にかけて市場への原油供給量を段階的に増やすことで 合意したことが影響した。一方、サウジアラビアはアジア向け全ての原油グレードの公式販売価格（ＯＳＰ）を引き上げた。

サウジの国営石油会社 サウジアラムコは、アジア向けの５月積みＯＳＰを20－50セント値上げする。アラビアン・ライトについては４月から40セント引き上げ、中東産原油の指標価格を1.80ドル上回る価格に設定した。アジア地域の景気回復へのサウジの自信の表れと受け止められる。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物５月限は、シンガポール時間午前６時59分（日本時間同７時59分）時点で、0.4％安の61.22ドルで取引された。

Aramco’s official selling prices for May. Source: Saudi Aramco

原題：Oil Drops After OPEC+ Decides on Gradual Easing of Supply Curbs､ Saudis Hike Oil Prices for Key Asia Market in Sign of Confidence（抜粋）