ＮＹ原油先物、61ドル台で軟調－サウジがアジア向け販売価格引き上げ

ＮＹ原油先物、61ドル台で軟調－サウジがアジア向け販売価格引き上げJake Lloyd-Smith
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サウジアラムコはアジア向け５月積みＯＳＰを20－50セント値上げ
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アラビアン・ライトは40セント上げ指標価格を1.80ドル上回る水準に
ニューヨーク原油先物相場は、アジア時間５日早朝の時間外取引で、１バレル＝61ドル台で軟調に推移している。
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が今年５月から７月にかけて市場への原油供給量を段階的に増やすことで合意したことが影響した。一方、サウジアラビアはアジア向け全ての原油グレードの公式販売価格（ＯＳＰ）を引き上げた。
サウジの国営石油会社サウジアラムコは、アジア向けの５月積みＯＳＰを20－50セント値上げする。アラビアン・ライトについては４月から40セント引き上げ、中東産原油の指標価格を1.80ドル上回る価格に設定した。アジア地域の景気回復へのサウジの自信の表れと受け止められる。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物５月限は、シンガポール時間午前６時59分（日本時間同７時59分）時点で、0.4％安の61.22ドルで取引された。
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原題：Oil Drops After OPEC+ Decides on Gradual Easing of Supply Curbs､Saudis Hike Oil Prices for Key Asia Market in Sign of Confidence（抜粋）