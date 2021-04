ホームフィットネス事業のスタートアップ企業、米テンポは、ソフトバンクグループが主導する1億ドル(約110億円)を超える資金調達ラウンドをまとめつつある。 ジ・インフォメーンが事情に詳しい2人の関係者が明らかにしたとして報じた。

テンポの企業価値がどの程度に評価されているは分かっていないが、関係者の1人は10億ドル未満と見込まれると述べた。テンポは米 ペロトン・インタラクティブと競合している。

テンポはコメント要請に応じず、ソフトバンクグループはジ・インフォメーションに対してコメントを控えた。

原題:SoftBank Set to Lead More Than $100m Round in Tempo: Information(抜粋)