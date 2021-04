４月１日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:S&P500が最高値、初の4000台-景気への楽観強まる

1日の米株式相場は上昇。S&P500種株価指数は最高値を更新した。米国の財政出動拡大を受けて、世界的な景気回復への楽観が強まった。

米国株は上昇、S&P500が最高値-ハイテクに買い

米国債は上昇、10年債利回り1.67%

ドル全面安、対円では110円後半

NY原油は急反発、OPECプラス会合の結果好感

金は続伸、インフラ計画発表後の利回り低下とドル安で

S&P500種は初めて4000を上回って終了。バイデン大統領が打ち出した2兆2500億ドル(約250兆円)規模の インフラ計画が意識された。2日発表の雇用統計では、5カ月ぶりの大幅な雇用増加が予想されている。相場上昇を主導したのはテクノロジー株だが、バリュー株も堅調だった。

S&P500種は前日比1.2%高の4019.87。ダウ工業株30種平均は171.66ドル(0.5%)高の33153.21ドル。ナスダック総合指数は1.8%上昇。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.67%。

AXSインベストメンツのグレッグ・バサク最高経営責任者(CEO)は「S&P500の節目突破は、こうした高ボラティリティー局面でも前向きな環境であることの表れだ」と述べた。

イースター休暇を控え、ポジション調整の動きも見られた。米民間雇用者数は6カ月ぶりの大幅増加となった一方、先週の 米新規失業保険申請件数は市場の予想に反して増加した。

外国為替市場ではドルが下落し、主要10通貨に対して全面安となった。市場は大幅な雇用の伸びが見込まれる雇用統計に目を向けている。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%低下。ドルは対円で0.1%安の1ドル=110円62銭。ユーロは対ドルで0.4%高の1ユーロ=1.1777ドル。

BMOのスティーブン・ガロ、グレッグ・アンダーソン両氏は「日本経済が円安を一因に上向く場合、日本の投資家は国内の株高に乗じるため外国株の保有を引き続き減らす可能性がある」と指摘。「4月の証券フローがこうした動きとなる場合、1-3月の円安がほぼ反転するような円急騰の大きなリスクがある」と続けた。

ニューヨーク原油先物相場は約1週間ぶりの大幅上昇。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟産油国で構成する「OPECプラス」は、5月から7月に段階的に石油生産を引き上げることで 合意。需要回復が続く見通しを確認した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は2.29ドル(3.9%)高の1バレル=61.45ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント6月限は2.12ドル高の64.86ドル。

金相場は続伸し、9カ月ぶり安値からの回復が続いた。スポット価格はニューヨーク時間午後3時5分現在では0.7%高の1オンス=1725.60ドル。バイデン大統領が発表したインフラ 計画の影響を見極める動きの中、国債利回りが低下し、ドルが下落したことが背景にある。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.8%高の1728.40ドルで終了。

◎欧州市況:株上昇で最高値に迫る、米刺激策に注目-ドイツ債は上昇

1日の欧州株は上昇。イタリアやフランスで新型コロナウイルスの新規感染者が増加し、懸念が広がっているが、米国の景気刺激策に対する楽観が買いを集めた。

ストックス欧州600指数は0.6%高。イタリアのFTSE・MIBは0.3%上昇した。同国は移動や営業時間の制限措置を延長した。フランスのCAC40指数は一時の下げから切り返し、0.6%高で取引を終えた。マクロン仏大統領は4週間にわたる全国的なロックダウン(都市封鎖)措置を発表した。

半導体銘柄を中心にテクノロジー株が高い。目安とされている米マイクロン・テクノロジーが 強気な業績見通しを示したほか、半導体受託生産を手掛ける台湾積体電路製造(TSMC)が生産能力を強化する 計画を打ち出したことが手掛かりとされた。

エネルギー株は下落。石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」で段階的な生産引き上げを協議したことが嫌気された。

欧州債はドイツ債が上昇。10年債利回りは3月1日以来最大の下げとなった。ユーロ圏と英国の債券市場はイースター(復活祭)の連休で2日と5日は休場となる。

英国債の利回り曲線はブルフラット化した。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは3bp低下のマイナス0.33% イタリア10年債利回りは4bp低下の0.63% フランス10年債利回りは3bp低下のマイナス0.08% 英10年債利回りは5bp低下の0.80%

