1日に公表されたデータによると、実効フェデラルファンド(FF)金利は3月31日に0.06%に低下した。低下は2月以来で初めて。

ライトソンICAPは四半期末を理由に、同金利が1-3月(第1四半期)末に低下すると予想していた。

同金利の低下は米金融当局が短期金利のコントロールを維持するため、超過準備への付利(IOER)あるいは翌日物リバースレポ(RRP)金利を調整せざるを得なくことを示唆する可能性があるため、市場参加者は同金利の低下に注目していた。

原題:

Fed’s Most Important Rate Falls for First Time Since February(抜粋)