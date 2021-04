3月の米供給管理協会(ISM)製造業総合景況指数は64.7と、前月の60.8から上昇。ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査の中央値は61.5だった。同指数は50が活動の拡大と縮小の境目を示す。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:Growth at U.S. Manufacturers Is Strongest in More Than 37 Years(抜粋)