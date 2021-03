ブラジル大統領、閣僚ら大幅刷新－新型コロナ対応で批判高まる

ブラジルのボルソナロ大統領は29日、外相や国防相など閣僚・高官合わせて6人の交代を発表した。新型コロナウイルス感染深刻化でボルソナロ政権への圧力が高まる中での大幅な刷新となる。

ボルソナロ氏の最も近しい盟友の1人であるアラウジョ外相が辞任。中国や米国などに対する同氏の敵対的な外交姿勢が新型コロナワクチンの入手を妨げたと議員らから批判が強まっていた。新外相はフランサ氏、新国防相はブラガネット氏がそれぞれ就く。法務・公安相の交代も発表された。

ボルソナロ大統領 写真家:Andressa Anholete / Bloomberg

米国がトランプ政権からバイデン政権に移行したことに加え、国民に人気の高い左派指導者のルラ元大統領が政治の舞台に 復帰したことも、ボロソナロ氏にとってさらなる逆風となっている。

原題: Bolsonaro Ousts Top Ministers as Pandemic Spirals Out of Control、Bolsonaro Replaces 6 Ministers, Franca Is New Foreign Minister(抜粋)