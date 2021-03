ソフバンクＧ出資エイピア初値、公開価格上回る－マザーズ上場

人工知能(AI)技術を用いたマーケティングサービスを提供する台湾の Appier Group(エイピアグループ)が東証マザーズに30日新規上場した。 ソフトバンクグループが出資する同社の新規株式公開(IPO)は298億円規模だった。

初値は2030円と公開価格を27%上回った。公募・売り出し株数は約1860万株。公開価格は1600円で仮条件レンジ(1400-1600円)の上限に設定されていた。

株価は一時、公開価格を37%上回る2198円まで上げたが、結局19%高の1900円で上場初日を終えた。

東証への 届け出によれば、ソフトバンクグループやASEANチャイナ・インベストメント・ファンドⅢなどの株主が持ち株を放出した。ソフトバンクグループはエイピアの株式約4.4%を 保有。

日本経済新聞によれば、台湾発のスタートアップが日本に上場するのは1998年の トレンドマイクロ以来。

エイピアによると、同社のサービスは収益性向上を目的にアルファベットやトヨタ自動車、エスティローダーなど顧客に活用されている。調達資金は研究開発など自社の成長支援に充てる計画だ。

引受幹事はSMBC日興証券やみずほ証券、BofA証券が務めた。

原題:Vindicated by 19% Jump on Debut: A Taiwan Firm Lists in Japan(抜粋)