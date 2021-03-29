【米中ウオッチ】営業停止相次ぐ、ＡＤＲ乱高下、ビリビリ香港上場

【米中ウオッチ】営業停止相次ぐ、ＡＤＲ乱高下、ビリビリ香港上場Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- 中国が外国企業対象に国家主導の不買運動、新疆綿巡り－米国務省
- バイデン米大統領、中ロ首脳に４月の気候サミット参加を招請
- Ｈ＆Ｍの店舗、中国で営業停止相次ぐ－ウイグル巡る姿勢に反発強まる
- 人権問題には口出すな、中国で商売するのなら－習政権の戦略に変化
- 北京のＨ＆Ｍ店舗、一部地図アプリから消える－ユニクロは表示
- 中国、米・カナダの個人と団体への制裁発表－新疆ウイグルで報復
- 中国ビリビリの香港取引初日、一時６％超安－ハイテク銘柄売り響く
- ブロック取引に巻き込まれた中国ＧＳＸ、創業者が一晩で3400億円失う
- 中国企業ＡＤＲが乱高下、米メディア株急落－大量のブロック取引で
- 香港立法会の直接選挙枠、35議席から20議席に削減へ－星島日報
- ＴＳＭＣ、12インチのウエハー価格を四半期ごとに引き上げへ－台湾紙
- シティが香港で最大1700人採用計画、「大湾区」視野－ＳＣＭＰ紙
- 中国の大手銀行、昨年10－12月は予想以上の業績回復－工商銀44％増益
- 世界の金融ハブ、ワクチン接種でＮＹとロンドン巻き返し－東京出遅れ
- 【中国インサイト】21年は力強い回復に－成長予想を9.3％に上方修正
- 中国、イランと25カ年協定締結－経済、政治、貿易を網羅
- 中国工業企業の利益、１～２月に急増－前年はコロナ禍で大幅減少
- 新型コロナ、武漢の研究所が発生源－レッドフィールド前ＣＤＣ所長
- 中国の2020年経常黒字、2740億ドルに改定－速報値から引き下げ
- 中国、豪州産ワインに５年間の反ダンピング関税－最高税率218％強
- 中国のＥＶメーカーＮＩＯ、半導体不足で５日間の生産停止へ
- 米国と台湾、沿岸警備の協力強化に向け覚書－中国「海警法」念頭
- デジタル人民元、アリペイやウィーチャットペイと併存へ－中国人民銀