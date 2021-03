バイアコム株保有者が4500万株オファー、ブロック取引で－関係者

米メディア企業 バイアコムCBSの株式約4500万株が28日、モルガン・スタンレーを通じてオファーされていると、事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。売り手の名前は不明という。

関係者1人によれば、1株当たり46-47ドルで売りに出されている。26日終値に対し最大4.6%のディスカウントとなる。

モルガン・スタンレーの広報担当者はコメントを控えている。

26日の米株式市場では、複数の銘柄にゴールドマン・サックスを通じた大量のブロック取引が見られたが、関係者1人がブルームバーグに当時語ったところによれば、そのうち少なくとも1件はバイアコムCBSが対象だった。

バイアコムCBS株の26日の下げ率は過去最大だった。ブルームバーグが内容を確認したゴールドマンの顧客宛て電子メールによると、ブロック取引で売却された銘柄にはディスカバリーやオンラインファッション小売りのファーフェッチ、中国の愛奇芸(iQiyi)と跟誰学(GSXテクエデュ)なども含まれた。

原題:ViacomCBS Holder Said to Offer 45 Million Shares in Block Trade(抜粋)