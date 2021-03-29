米原油先物が下げ加速、スエズ運河のコンテナ船離礁－アジア時間

米原油先物が下げ加速、スエズ運河のコンテナ船離礁－アジア時間Jake Lloyd-Smith
更新日時
-
トレーダーは再び増えているロックダウンの影響も考慮
-
４月１日の「ＯＰＥＣプラス」閣僚級会合にも備えている
ニューヨーク原油先物相場はアジア時間29日に下げが加速。スエズ運河をふさいでいた巨大コンテナ船の離礁が背景。トレーダーは再び増えている新型コロナウイルス対策としてのロックダウン（都市封鎖）の影響を考慮したほか、生産水準を決める４月１日の「石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラス」閣僚級会合に備えている。
海運サービス会社インチケープによると、スエズ運河で座礁した「エバーギブン」は離礁に成功。ただ運河の往来がいつ再開されるかは分かっていない。
ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物５月限はシンガポール時間29日午前11時27分（日本時間午後０時27分）時点で1.6％安の１バレル＝59.97ドル。ロンドンＩＣＥの北海ブレント５月限は1.3％安の63.73ドル。
原題：Oil Tumbles as Suez Canal Vessel Freed, Investors Weigh Demand（抜粋）