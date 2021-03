2月の米個人消費支出は前月比1%減少した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は0.8%減だった。

個人所得は7.1%減少。市場予想は7.2%減だった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: U.S. Household Spending Fell in February as Stimulus Boost Waned(抜粋)、U.S. Feb. Personal Spending Fell 1.0% M/m; Est. -0.8%(抜粋)