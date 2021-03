欧州最大の保険会社、ドイツの アリアンツは英 アビバのポーランド事業を25億ユーロ(約3200億円)で買収することで合意した。アビバは非中核資産の売却を通じ、株価を回復させる計画。

ロンドンに本社を置くアビバが26日発表した資料によれば、ポーランド部門の評価額は合意に基づくと27億ユーロ。取引成立には当局の承認が必要で、1年以内の完了が見込まれている。アリアンツの発表文によると、この買収で同社はポーランド5位の保険会社となる。

Consolidation Push Allianz buys second biggest life insurer in Poland Source: Polish financial regulator KNF

