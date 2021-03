イスラエルが大躍進、ワクチンの成果－コロナ時代に最も安全な国番付

新型コロナウイルス感染症(COVID19)を巡りブルームバーグがまとめる世界で最も安全な国・地域の番付、COVIDレジリエンス(耐性)ランキングで、今月はイスラエルが急浮上した。迅速なワクチン普及で国民の半数以上が接種を済ませた同国では日常生活がかなり正常化し、ニュージーランド、シンガポール、オーストラリア、台湾に次ぐ上位5位に食い込んだ。

ワクチン接種が3カ月前に開始されたイスラエルでは、接種を受けた人口の割合が世界のどこよりも高く、ランキングは9段階上昇。ブルームバーグは死亡率や検査、ワクチンへのアクセス、移動の自由などのデータから、経済や社会に最も痛手が少ない形でコロナに最も効果的に対応している国・地域を特定する。

パンデミック(世界的大流行)を終わらせる切り札と期待されるワクチンは、迅速な接種拡大を優先する国・地域で感染者と死者数の減少に寄与している。国民の少なくとも2割をカバーするのに十分なワクチンが配布された米国と英国、アラブ首長国連邦(UAE)はいずれも順位を上げ、国内の感染をほぼ抑え込んだオーストラリアや中国に近づいた。

一方、欧州はワクチン接種実施の混乱が響き、今月のランキングで順位を大きく落とした10カ国のうち9カ国が欧州の国だった。欧州連合(EU)がワクチンを大量に確保しているにもかかわらず、パリなどが再びロックダウン(都市封鎖)に入った。

ブルームバーグが昨年11月に耐性ランキング発表を開始して以降、上位はアジア太平洋諸国・地域が中心で、上位の新顔はイスラエルが初めてだ。

国境を厳格に管理してウイルスの侵入を防いでいるオーストラリアや台湾などと異なり、ワクチン接種による正常化を目指したイスラエルは、国境管理も迅速に緩和している。

Turning a Corner Israel sees deaths fall to their lowest level since early December Source: Johns Hopkins University

ブルームバーグCOVID耐性ランキングの補足説明

ワクチン先行組の改善の一方で、世界は感染が再び広がる脅威にさらされている。

世界的な感染者数と死者数は再び増加傾向にあり、まだワクチンが全く届いていないところもある開発途上国では特にそうだ。中南米とアフリカ諸国がランキングの下位を占め、メキシコは最下位にとどまっている。死者数が30万人に達したブラジルでは、ワクチン接種を受けた人口はわずか4%にすぎない。

世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長が「破滅的な道徳的失敗」と呼んだ富裕国へのワクチン集中の状況は、貧困国が今後数カ月に順位を上げるのを難しくしそうだ。

ランキングの上位4カ国・地域を見ると、早期の感染封じ込めが生活の質の維持に役立つことが分かる。ただ、シンガポール以外はワクチン接種で出遅れており、ワクチン普及に積極的に動いてきた国々が経済を再開させ始めると、これら上位の国・地域が不利になる可能性はある。

Waning Waves Covid cases have declined in vaccine front-runners Source: Johns Hopkins University

迅速なワクチン接種がプラス効果につながった好例は米国で、今月の感染ペースは昨年10月上旬以来の水準に低下し死者数も減少。学校やレストラン、映画館が再開され、マスク着用義務が緩和された地域もある。出入国制限もほとんどない米国は、1兆9000億ドル(約207兆円)の景気対策もあり、今年の国内総生産(GDP)は5.7%成長するとエコノミストらはみている。

欧米でワクチン接種を最初に開始した英国は順位を5つ上げ25位となった。感染者数の減少や学校再開が寄与した。同国は数週間以内にロックダウンを終了させる予定表を策定した。

Handling the Covid Era Latin America, Africa and parts of Europe have fallen behind in Covid recovery

耐性ランキングは、GDP2000億ドル超の国・地域を10の主要項目について比較する。今月から、ワクチン確保の契約をランク付けの要素から外したが、これは実際の配布が契約数よりもはるかに重要なためだ。

また、変異株は各国・地域が成し遂げた進歩を脅かすほか、ワクチン摂取のペースを上回る拙速な経済再開も新たな感染拡大を招く恐れがある。ワクチンの力による回復の持続性が、4月のランキングの焦点となるだろう。

原題:The Best and Worst Places to Be as Global Vaccinations Take Off(抜粋)