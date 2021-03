イエレン米財務長官は23日の議会証言で、今月成立した経済対策について、国民の新型コロナウイルス禍克服を支援する上で果たす重要な役割を強調する見込みだ。

事前に公表された下院金融委員会での証言テキストによると、イエレン長官は「経済対策の成立で、国民は生活基盤が損なわれることなくコロナ禍を乗り越えると私は確信している」と述べる。

同長官は一方で、「景気回復の兆候が見られるものの、われわれはどういう苦境から抜け出そうとしているのかを直視すべきだ。米国の雇用はなおコロナ前のピークを1000万人近く下回っている」と訴える。

イエレン長官はパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長と共に新型コロナに対応する経済政策を巡り、ワシントン時間23日正午(日本時間24日午前1時)から下院金融委で、24日午前10時から上院銀行委で証言する。

原題:

Yellen Says Stimulus Bill Will Help U.S. ‘Reach the Other Side’(抜粋)