ゴールドマン、米株式市場はバブルと弱気相場にはほど遠い

米株式市場には慢心と高度の楽観の兆候はあるが、相場を動かすファンダメンタルな要因と景気循環の初期という段階は、バブルまたは弱気相場にはほど遠いことを示唆している-。 ゴールドマン・サックス・グループのピーター・オッペンハイマー氏らアナリストがリポートでこう指摘した。

熱狂と過度の値上がりが見られる一角はあるものの、これはより広範でシステムにとって危険なバブルが形成されていることを必ずしも意味しないとアナリストらは分析している。

リポートの内容は以下の通り。

S&P500種株価指数と米テクノロジー株のここ数年の上昇には目を見張るものがあるが、1990年代後半のような極端なものでは全くない

主要なテクノロジー企業およびリテール投資家に広く保有されている銘柄のファンダメンタルな1株利益(EPS)は、市場全体を大きく上回っている。つまり、アウトパフォーマンスは優れた成長とファンダメンタルズに支えられている

高いバリュエーションは長期的なリターンが低くなることを意味するが、市場全体のバリュエーションバブルを示すものではない

投機的バブルは通常、民間部門のレバレッジ増加と貯蓄の急減を伴うが、現在はそうではない

原題:Goldman Sachs Says Equities Nowhere Near a Bubble or Bear Market(抜粋)