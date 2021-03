米鉱工業生産指数、２月は予想外の大幅低下－寒波も響き足踏み

米国の製造業の生産は2月、市場予想に反して減少した。製造業は持ち直しの傾向が続いていたが、サプライチェーンに引き続き問題を抱える中で厳しい寒波にも見舞われ、足踏みする格好となった。

キーポイント 製造業の生産指数は前月比3.1%低下 昨年4月以来のマイナス ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想は0.2%上昇 1月は1.2%上昇(速報値1%上昇)に上方修正

鉱工業生産の総合指数は2.2%低下 市場予想は0.3%上昇 1月は1.1%上昇(速報値0.9%上昇)に上方修正



2月の製造業生産は天候要因を除けば約0.5%低下だったと、発表元の米連邦準備制度理事会(FRB)は説明している。

総合指数の上昇には、公益事業が7.4%上昇と2017年3月以来の大きな伸びとなったことが寄与している。暖房需要の増加が背景。一方、その厳しい寒さでテキサス州では停電が起き、製油所の稼働に影響を及ぼした。

製造業者は供給不足や出荷を巡る問題に引き続き苦慮しているが、在庫の少なさや堅調な需要、底堅い設備投資などの追い風も受けている。

2月は自動車生産が8.3%低下と、昨年4月以来の大幅低下。天候要因に加え、世界的な半導体不足を反映した。メキシコ湾岸の石油化学工場の閉鎖が響き、化学業界の生産も7.1%低下した。

製造業の設備稼働率は2.3ポイント低下の72.3%と、昨年9月以来の低水準。鉱工業全体では73.8%と、4カ月ぶりの低い水準だった。

統計の詳細は表をご覧ください。

