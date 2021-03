米国は2月中旬から北朝鮮に水面下で外交接触を試みたが応答はないと、 ロイター通信がバイデン政権の高官1人を引用して報じた。

米政権は北朝鮮の国連代表部を含む複数の経路で接触を試みたという。ロイターによると、同代表部はコメント要請に今のところ応じていない。

