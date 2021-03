米国債には弱気バイアスが残っており、10年債利回りは上昇が続くとバンク・オブ・アメリカ(BofA)がリポートで予測した。

BofAのテクニカルストラテジストのポール・シアナ氏は9日のリポートで、過去のトレンドの規模とデュレーション、テクニカルパターン、モメンタムを検証した結果、「10年債利回りのピークはまだ見られず弱気バイアスが続いており、5年債、さらに2年債についてさえそうした傾向が強まっている」との見解が裏付けられたと説明した。

シアナ氏はその一方で、30年債利回りが「2021年8月から22年1月の間に2.24-2.69%でピークに達するのではないか」と予想。5年債利回りは4月から9月の間に1.5%前後で最も高くなる可能性があるという。

原題:BofA Sees No Peak for 10-Year Yields as Bearish Bias Remains(抜粋)