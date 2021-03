トルコ政府系ファンドＣＥＯが交代－証取トップも辞任

8日付のトルコの 官報によると、政府系ファンド(SWF)、トルコ・ウェルス・ファンド(TWF)の新最高経営責任者(CEO)にアルダ・エルムト氏が指名された。ザフェル・ソンメス氏の後任となる。

ソンメス氏の辞任については、事情に詳しい複数の関係者が非公開情報だとして匿名で明らかにしていた。イスタンブール証券取引所のメフメト・ハカン・アッティラCEOも8日に辞任し、金融関連の主要組織で人事刷新の動きが広がっている。

TWFはコメントを控えた。財務省の報道官にコメントを求めたが、今のところ返答は得られていない。

ソンメス、ハカン・アッティラ両氏は、エルドアン大統領の娘婿のアルバイラク前財務相が任命した。アルバイラク氏は昨年11月に突然辞任するまでの2年間、トルコ経済のかじ取りを担った。

