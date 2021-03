ヘッジファンドのアパルーサ・マネジメントを率いる資産家デービッド・テッパー氏は、今は株式に対して弱気でいるのは難しいと述べたほか、米国債の売り浴びせは終わった可能性が高いとの考えを示した。経済専門局CNBCがテッパー氏の 発言を引用して報じた。

それによると、テッパー氏は主要な市場のリスクは取り除かれたとし、金利は短期的に一段と安定的になるだろうと考えている。財政投入による経済刺激策も短期的な強気材料だと指摘した。

同氏はアマゾン・ドット・コムなどの銘柄に妙味が見受けられるようになってきたとも発言。

失業率が大幅に低下しない限り、米金融当局が12月より前に何らかの行動を起こすとは想定していないと話した。

David Tepper Says It is Difficult to be Bearish on Stocks: CNBC(抜粋)