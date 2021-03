北海ブレント原油、１バレル＝70ドル突破－サウジへの攻撃で

8日午前のアジア時間帯の取引でニューヨークとロンドンの原油が一時2.7%上昇。世界で最も守りが堅いとされるサウジアラビアの石油施設の一つが7日、ミサイルやドローンの攻撃にさらされた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物はシンガポール時間午前7時9分(日本時間同8時9分)現在、1バレル=67.41ドルに上昇。北海ブレンドは同70.59ドルと、取引時間中としては約1年ぶりの高値を付けた。

サウジのエネルギー省はペルシャ湾沿岸ラスタヌラの輸出ターミナルにある貯蔵タンクが同湾側からドローン攻撃を受けたと説明。石油会社サウジアラムコの従業員の住居施設付近にもミサイルの破片が落ちた。

同省報道官は「両方の攻撃で負傷者や死者はおらず、資産の損失もなかった」とコメント。事情に詳しい関係者も、石油生産への影響はなかったと述べた。

Oil Surges After Saudi Attacks With Brent Rising Over $70(抜粋)