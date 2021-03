クレディ・スイス・アセット・マネジメントは、英グリーンシル・キャピタル創業者のレックス・グリーンシル氏に関連するサプライチェーンファイナンス(SCF)のファンド閉鎖を決めた。一部資産のバリュエーションに「大きな不確実性」があるとして、ファンド凍結に既に踏み切っていた。

クレディ・スイスが5日発表した資料によれば、投資家への支払いは段階的に実施する。第1弾としてルクセンブルク籍のファンドについては8日ごろ、リヒテンシュタイン籍は同日からの週内に、入手可能な現金および現金相当の約8割を支払う。

原題: Credit Suisse Says it Will Wind Down Supply Chain Finance Funds、Credit Suisse Winds Down Supply Chain Finance Funds (1)(抜粋)