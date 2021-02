【新型コロナ】ＥＵ、接種証明書で合意間近－中国が国産ワクチン承認

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

米カリフォルニア州では新型コロナウイルス感染症(COVID19)による累計死者数が、米国の州で初めて5万人を超えた。同州ではこのところ感染者が急増している。

中学校が対面授業を再開した米ニューヨーク市では、学校での検査陽性率が1%未満となっている。

欧州連合(EU)首脳は、国境を越えた移動再開に道を開く可能性があるワクチン接種証明書を巡り合意に近づいた。首脳らはワクチン輸出の規制強化を求めた。

イスラエルでは国民の50%が新型コロナワクチン接種を少なくとも1回受けた。

米ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグの 集計データによると、世界のコロナ死者数は250万人を超えた。感染者数は1億1280万人、ワクチン接種は2億1800万回をそれぞれ上回った。

メキシコのエレラ財務公債相は7月までに8000万人超がワクチン接種を受けるとの見通しを示した。

フランスでは来週から、感染者が急増しているパリなど20地域で制限措置を強化する可能性がある。カステックス首相が明らかにした。

イタリアの新規感染者は1万9886人と1月9日以来最多となった。前日は1万6424人だった。

米モデルナは2021年分のワクチン供給契約がこれまで184億ドル(約1兆9500億円)相当に上ったことを明らかにした。同社はタル・ザックス最高医療責任者(CMO)が9月後半に退社することも発表した。

モデルナ、21年のワクチン契約184億ドル-最高医療責任者は退社へ

米ファイザーと独ビオンテックは臨床試験で、2回のワクチン接種を終えた人へのブースター(追加接種)で変異株への免疫反応を強化できるかを検証している。

ドイツでは新規感染者が1万774人と2月6日以来の多さとなった。ジョンズ・ホプキンズ大学のデータで明らかになった。

中国国家薬品監督管理局(NMPA)は国産ワクチン2種を条件付きで承認した。承認されたのは康希諾生物(カンシノ・バイオロジクス)のワクチンと、中国医薬集団(シノファーム)傘下の武漢生物製品研究所が開発したワクチン。

原題: California Deaths Hit 50,000; NYC School Cases Low: Virus Update(抜粋)

China Gives Conditional OK to CanSino, Sinopharm Covid Vaccines(抜粋)