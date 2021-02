米国株反落、ハイテク中心に売り－10年債利回り一時1.6％台

Photographer: Xinhua News Agency/Xinhua News Agency Photographer: Xinhua News Agency/Xinhua News Agency

25日の米株式相場は大幅反落。テクノロジー株を中心に売りが膨らんだ。世界的に債券売りが強まり、米10年債利回りは1年ぶり高水準となった。

米国株は反落、ナスダックの下げ目立つ-ダウ約560ドル安

米国債は続落、10年債利回り一時1.6%台

ドル上昇、対円は106円前半-米国債利回り上昇で

NY原油は19年5月以来の高値、在庫急減との見方

金は続落、国債利回りの大幅上昇で

ハイテク株中心のナスダック100指数は3.6%安と、昨年10月以来の大幅安。新型コロナウイルス流行局面での勝ち組銘柄から、ロックダウン終了で恩恵を受ける銘柄へのローテーションが進んだ。S&P500種株価指数の騰落比率は約1対10。

キャシー・ウッド氏率いるアーク・インベストメント・マネジメントの旗艦上場投資信託(ETF)「アーク・イノベーションETF」は下げが続き、週間ベースで15%安。一方、個人投資家に人気の銘柄が再び急伸し、ゲームストップは19%高で終了。一時は2倍に上昇する場面もあった。

S&P500種は前日比2.5%安の3829.34。ダウ工業株30種平均は559.85ドル(1.8%)安い31402.01ドル。ナスダック総合指数は3.5%下落。

米国債相場は、ニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りが15ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.52%。一時は23bp上昇の1.6%と、昨年2月以来の高水準を付けた。こうした利回り上昇を受けて、住宅ローン担保証券(MBS)市場の投資家が米国債の売りを 余儀なくされ、利回り上昇に拍車がかかった。

シュワブ・センター・フォー・ファイナンシャル・リサーチのトレーディング・デリバティブ担当バイスプレジデント、ランディ・フレデリック氏は「すべては金利が起点だ」と指摘。テクノロジー株は「これまで相対的にパフォーマンスが良かった。上げ相場を主導したように、下落を先導する可能性も高い」と述べた。

外国為替市場ではドルが上昇。米10年債利回りの急上昇を背景にドル買いが活発になり、ドル指数はほぼ1カ月ぶりの大幅高となった。リスク選好の動きが後退する中、資源国通貨は軟調だった。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.6%上昇。ドルは対円で0.3%高い1ドル=106円21銭。ユーロは対ドルで0.1%高の1.2175ドル。

ニューヨーク原油先物相場は続伸。世界の原油在庫が急速に減少するとの見方が広がり、ここ1年余りで最も高い水準となった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は31セント(0.5%)高の1バレル=63.53ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント4月限は16セント安の66.88ドル。

インフラ・キャップのジェイ・ハットフィールド最高経営責任者(CEO)は「夏までには、レジャー旅行に出られずにいた旅行者がワクチン接種を済ませ」、需要回復をけん引する見通しだと指摘。米国の原油生産は引き続き抑制される公算が大きく、「供給は過去のようには反応しないだろう」と語った。

金スポット相場は続落し、ニューヨーク時間午後2時56分現在では前日比1.6%安。米国債利回りの上昇が続き、利子を生まない金の投資妙味が後退している。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は1.3%安の1オンス=1775.40ドルで終了。

