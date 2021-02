ＮＺ中銀、「長期の」金融政策による景気刺激が引き続き必要

ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は24日、性急に金融刺激策を解除する考えはないことを示唆した。インフレは来年鈍化する見通しで、新型コロナウイルス禍の影響で経済見通しは依然としてかなり不確実だとしている。

NZ中銀は声明で、「長期にわたる金融政策による景気刺激」は引き続き必要だとした上で、インフレと雇用の目標達成には「かなりの時間と忍耐」を要するだろうと指摘した。

同中銀は政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を過去最低の0.25%に据え置いた。「大規模資産購入プログラム(LSAP)」の規模も1000億NZドル(約7兆8000億円)のまま維持することを決めた。さらに、「必要なら追加措置を講じる用意が引き続きある」と表明した。

ブルームバーグが調査したエコノミスト調査では、22人全員が政策金利の据え置きを予想していた。

原題:RBNZ Says ‘Prolonged’ Monetary Stimulus Remains Necessary、New Zealand Keeps Rate Unchanged at 0.25%; Decision History(抜粋)