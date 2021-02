米通信会社 AT&TはディレクTVとUバースの少数持ち分のプライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社TPGへの売却で合意に近づいている。CNBCが事情に詳しい複数の関係者を引用して伝えた。

合意は週内にも発表される可能性がある。この取引に基づくディレクTVとUバースの評価額は150億ドル(約1兆5800億円)前後。

TPGはCNBCに対してコメントを控えた。AT&Tにコメントを求めたが速やかな返答はなかったとした。

原題:

AT&T Nears Deal to Sell Stake in DirecTV, U-verse to TPG: CNBC(抜粋)