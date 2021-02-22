テキサス寒波で225億円の想定外利益、マッコーリー業績予想引き上げ

テキサス州を先週襲った寒波は米国のエネルギー市場を混乱させたが、シドニーに本拠を置く マッコーリー・グループには、天然ガスや電力の価格急騰で最大２億7000万豪ドル（約225億円）の想定外の利益をもたらす要因となった。

マッコーリーは22日、米国での天然ガスと電力供給サービスの需要増を理由に利益予想を上方修正した。

米国での天然ガス現物供給でＢＰに次いで２位のマッコーリーは通常、顧客の駆け込み需要に応じて同国内の地域間で天然ガスを融通する。事情に詳しい関係者１人によると、テキサス州が寒波に見舞われる中、エネルギー企業を含むマッコーリーの主要顧客は同州向けに天然ガスや電力を予想以上の量で購入に動き、これが利益につながった。天然ガスの現物価格は通常なら100万ＢＴＵ（英国熱量単位）当たり３ドル未満だが、先週は一部地域で1250ドルに急騰した。

マッコーリーの株価は業績見通しの上方修正を受け、シドニー市場で午後３時50分（日本時間同１時50分）現在3.7％高の147.56豪ドルと、2020年２月21日以来の高値を付けた。

原題：

Texas Deep Freeze Delivers Macquarie $210 Million Windfall（抜粋）