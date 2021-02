クレディＳ、10－12月の赤字は予想より小幅－主要部門全般で業績堅調

クレディ・スイス・グループの2020年10-12月(第4四半期)決算は、市場予想よりも小幅な赤字にとどまった。

米国での法的費用とヘッジファンド投資関連の損失で、第4四半期純損益は3億5300万スイス・フラン(約420億円)の赤字。アナリストが予想した赤字幅は5億2900万フラン前後だった。主要部門全般で業績は予想を上回り、1億3800万フランの貸倒引当金も予想より少額だった。

トマス・ゴットシュタインCEO

昨年2月に就任したトマス・ゴットシュタイン最高経営責任者(CEO)は投資銀行事業を1部門に統合し集中管理を強めるなど改革を進めている。就任前からの問題に関連した米国での法的費用9億8800万ドル(約1050億円)とヘッジファンドへの 出資に絡む4億1300万ドルの減損で、第4四半期は17年以来の赤字に陥った。

デービッド・マザーズ最高財務責任者(CFO)は決算発表の電話会議で、20年のボーナス原資を約7%減らしたことを明らかにした。

第4四半期は多くの銀行でトレーディングが好調で、こうしたライバル行に対し、クレディ・スイスのトレーディング事業は弱い結果に終わった。一方、投資銀行業務の収入は資本市場・助言業務が寄与して19%増えた。

