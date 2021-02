米国株まちまち、国債利回り低下－ドル指数と原油は続伸

17日の米金融市場では主要株価指数がまちまちとなり、米国債利回りは約1年ぶり高水準から低下した。投資家は経済成長とインフレ見通しの両面を意識している。

米国株、S&P500種は横ばい-エネルギー株は高い

米国債は上昇、10年債利回り1.27%

ドル指数が続伸、2日間では1月8日以来の大幅高

NY原油は3日続伸、大寒波で米原油生産が4割減

金スポットは約2カ月ぶり安値、ドル高と良好な米指標で

ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.27%。一時は1.33%台に乗せる場面もあった。

S&P500種株価指数は前日比0.1%未満安い3931.33。ナスダック総合指数は0.6%低下。一方、ダウ工業株30種平均は90.27ドル(0.3%)高の31613.02ドルと、過去最高値を更新した。

セクター別ではシェブロンをはじめとするエネルギー銘柄が上昇。ウォーレン・バフェット氏率いる投資・保険会社バークシャー・ハサウェイがシェブロン株の買い入れを 開示したことが好感された。一方、高値で推移してきたハイテク株など、インフレ上昇で利益が減少した場合、過度に伸長した株価バリュエーションの正当化が難しくなる企業が売りを浴びた。



ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの主任投資ストラテジスト、マイケル・アローン氏は「利回りの上昇はある時点で害を及ぼし得るが、まだその段階には達していない」と指摘。「これが今後、金融市場の根底に流れる大きなテーマになり続けるだろう」と語った。

外国為替市場ではドルが円を除く主要10通貨に対し上昇。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は遅い時間に上げ幅をやや縮小したが、前日と合わせた2日間では1月8日以来の大幅高となった。

ドル指数は0.3%上昇。ドルは対円では0.2%安の1ドル=105円87銭。ユーロは対ドルで0.6%安の1ユーロ=1.2038ドル。

ニューヨーク原油先物相場は3営業日続伸し、1年超ぶりの高値を付けた。米中部でエネルギー危機をもたらしている猛烈な寒波の影響で、米国の原油生産が 4割減と過去最大の落ち込みとなったことが背景。ただ、サウジアラビアが増産を計画しているとのダウ・ジョーンズ通信の報道を受け、日中には上昇が失速する場面もあった。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物3月限は、1.09ドル(1.8%)高の1バレル=61.14ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント4月限は99セント高の64.34ドル。

金スポット相場は5営業日続落し、約2カ月ぶり安値に沈んだ。ドルが上昇し、 米小売売上高が予想を上回る改善を示したことから、逃避先資産としての金の妙味が薄れた。ニューヨーク時間午後2時28分現在、1.2%安の1オンス=1772.85ドル。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は1.5%安の1772.80ドルで終えた。

